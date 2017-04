Trump avverte la Corea del Nord: “Possibile un intervento militare”

Sono passati cento giorni dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e, il nuovo Presidente degli Stati Uniti, sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la sicurezza del proprio Paese e i rapporti con le nazioni Estere. E’ quanto emerge da una lunga intervista che ha concesso a Reuters, dove è tornato a parlare dei suoi impegni politici ma, soprattutto, della crisi coreana.

“C’è la possibilità che si arrivi a un conflitto con la Corea del Nord”, ha spiegato Trump. Parole che hanno raggelato i pacifisti e non solo perché nel suo Studio Ovale il Presidente ha rimarcato la sua intenzione di non concedere nulla a Kim Jong-Un e che, in caso la Corea del Nord intenda approntare nuovi test nucleari, gli Stati Uniti interverranno prontamente.

Trump inoltre si è dichiarato soddisfatto dell’atteggiamento che la Cina sta tenendo nella delicata questione coreana. E il Presidente ha speso parole di lode proprio nei confronti di Xi Jinping, Segretario Generale cinese che, in un comunicato stampa, ha fatto sapere che ci saranno delle sanzioni gravi se la Corea del Nord riprenderà i test nucleari.

La questione internazionale interessa non solo gli Stati Uniti, ma anche la comunità europea, e le possibilità di una guerra sono concrete. Ciò dipende molto dall’atteggiamento che avrà Kim Jon-Un, ma Trump spera ancora che questo ragazzo “si dimostri razionale” e non faccia sciocchezze, nonostante sia succeduto a suo padre che era ancora giovanissimo.

Il Presidente ha pure chiarito, nel corso dell’intervista, che il recente intervento missilistico del suo Paese in difesa della Corea del Sud è costato quasi un miliardo di dollari. Cifra che Trump, ha fatto sapere all’agenzia Reuters, intende chiedere a Seul. In ambito internazionale si è parlato anche della crisi tra Israele e Palestina. “Non c’è motivo per cui tra questi due paesi non possa esserci la pace”, ha spiegato, ma uno degli obiettivi principali resta la sconfitta dell’Isis.

La lotta al califfato arabo, infatti, sta costando svariati milioni di dollari all’amministrazione americana. Soldi che Trump non intende più sborsare per una faccenda che va chiusa quanto prima possibile. Ma i focolai di guerra in Siria, Libia e Iraq non sembrano favorevoli a una soluzione in tempi rapidi di questo problema, che sta avendo ripercussioni soprattutto in Europa, e in Italia, dove migliaia di profughi in fuga dai loro paesi cercano rifugio nella nostra nazione.

Infine, il Presidente ha fatto il punto della situazione su questi suoi primi mesi in politica. “Ora ho più lavoro di quanto ne avessi prima”, ha spiegato, ammettendo tutte le difficoltà che ci sono per mantenere la guida di una nazione potente come gli Stati Uniti. Trump ha ricordato a Reuters di quando poteva girare liberamente con la sua auto. “Qui ho tanta protezione intorno che non puoi andare da nessuna parte”, ha dichiarato. Che abbia già nostalgia della sua vita da imprenditore?