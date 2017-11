Usa, sparatoria davanti scuola: dieci morti, feriti diversi bambini

Litiga con i vicini e gli spara: muoiono cinque persone, feriti diversi bambini. È avvenuta a Tehama, vicino Sacramento, California, l’ennesima sparatoria in cui hanno perso la vita cinque persone. Stando a quanto riporta il vice sceriffo Phil Johnston, la sparatoria sarebbe iniziata in una abitazione privata ed è proseguita davanti la scuola elementare di Rancho Tehama. L’assalitore è stato ucciso dalla polizia e tra i dieci feriti ci sarebbero tre bambini.

Scuola primaria evacuata. La polizia è stata allertata poco prima delle 9 del mattino. Tutti i bambini della scuola primaria sono stati portati al sicuro. Il killer ha sparato centinaia di colpi in ben sette luoghi diversi. L’uomo, volto già noto alla polizia locale per maltrattamenti in famiglia, avrebbe ucciso prima il suo compagno di appartamento, per poi rubargli il furgone e scegliere probabilmente a caso gli altri obiettivi. Gli studenti feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali dell’area. La piccola comunità di Rancho Tehama conta 3.500 persone.

(Foto: velvetnews.it)