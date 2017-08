Weekend di Ferragosto: i migliori eventi a Roma e dintorni

Cosa fare a Roma nel giorno di Ferragosto? Molti romani saranno in ferie nel giorno di Ferragosto ma, per quanti rimarranno nella Capitale, ecco qualche idea su come trascorrere questa giornata. Sono molti gli eventi previsti nella giornata di martedì 15 agosto che abbracciano diversi ambiti.

Cinema all’aperto nella Capitale. Fino al 3 settembre sarà possibile vedere un film all’aperto nello splendido scenario dell’isola Tiberina. La programmazione viene pubblicata di settimana in settimana e lo spettatore ha la possibilità di scegliere fra tre sale diverse. Per informazioni sui film in programmazione e i costi del biglietto, visitare il link isoladelcinema.com (biglietto 6 euro intero, 5 euro ridotto). Un’altra location in cui è possibile vedere film all’aperto, altrettanto suggestiva, è quella di Villa Borghese, splendido parco nel cuore di Roma. Interessante anche la rassegna cinematografica dell’Arenaniene, al Parco di Ponte Nomentano. Ingresso 5 euro, per informazioni: www.facebook.com/arenaniene – Tel. 366.3188501.

Musica? Sì, grazie. Roma a Ferragosto offre anche un’ampia offerta di eventi in ambito musicale. Al Teatro Marcello c’è il Concerto di Ferragosto, dove saranno riprodotti i grandi successi di artisti quali Bach, Vivaldi, Rossini e altri. L’orario d’inizio è alle ore 20:30 ma, per chi arriva prima, alle 19:45, sarà possibile fare un piccolo giro nell’area archeologica. I prezzi dei biglietti vanno dai 14,00 ai 36,00 (i bambini non pagano). Cambiando completamente registro musicale, si può andare al BlackOut, in via Anagnina 3, e prendere parte al Ferragosto Schiuma Party. Si inizia il 14 a sera e per tutta la notte sarà presente un cannone sparaschiuma all’esterno del locale per divertirsi tra musica e bolle di sapone. Ingresso gratuito e rigorosamente in costume da bagno. Per informazioni visitare il sito web del locale: blackoutrockclub.com.

Fuori Roma, solo per citare alcuni dei luoghi più suggestivi da poter visitare, si trovano i famosi Giardini di Ninfa (presso l’antica città di Sermoneta), la Riviera di Ulisse con la sua particolare costa puntellata di splendidi borghi marinari, i Castelli Romani con i loro pregevoli centri storici e i laghi vulcanici e ancora l’evento fantasy al Castello di Lunghezza, dove si può trascorrere una giornata tra maghi, principesse e cavalieri.

(Foto: UrbanPost)