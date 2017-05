Zangrillo: “Berlusconi compra il Genoa? Ci sto lavorando”

Per l’acquisto del Genoa non ci sono uomini d’affari cinesi o emiri arabi. Repubbica, edizione genovese, riporta la dichiarazione del dottor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, che ha parlato del pressing esercitato sull’ex presidente del Milan per acquisire il Genoa. Il dottor Zangrillo ha innanzitutto sgomberato dal campo l’eventuale acquisto del Genoa da parte di qualche ricco uomo d’affari asiatico: “Tutti noi sogniamo per il Genoa un cinese ricchissimo o qualche emiro arabo, ma credo siano soluzioni altamente improbabili”.

Berlusconi prossimo presidente del Genova? Per Zangrillo “la storia degli ultimi anni dimostra che non è il caso di farci affidamento. E allora per tutta una serie di motivi, non ultimo perché glielo chiede il sottoscritto, Berlusconi potrebbe anche dire di sì. Io ci sto lavorando”. Zangrillo è uno storico tifoso rossoblu e già in occasione dell’acquisto del club del Milan da parte dei cinesi aveva lanciato la proposta a Berlusconi di fare un pensiero al Genoa: “Dopo aver ceduto il Milan ai cinesi perché non fa un pensiero al Genoa?. Il decimo scudetto varrebbe più di una Champions vinta col Milan”. La risposta di Berlusconi non ha lasciato spazio a dubbi di nessun tipo: “Il tifo è come la religione, non si può cambiare”.

(Fonte: repubblica.it)

(Foto: m.dagospia.com)