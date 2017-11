Black Friday: arrivano viaggi a prezzi stracciati

Il Black Friday si sta avvicinando a grandi passi e con lui tante, tantissime occasioni di ogni genere. Per i pochi che non sanno cosa sia il Black Friday, è il giorno che segue il “Thanksgiving day” e che da il via alle compere Natalizie, almeno negli Stati Uniti.

Comunque, se siete degli “shopper” compulsivi e amate alla follia viaggiare sappiate che, in occasione del venerdì nero, molte compagnie aeree metteranno a disposizione biglietti a prezzi a dir poco stracciati. Non stiamo parlando solo di brevi tratte, tutt’altro: tra le offerte irrinunciabili figurano anche destinazioni come Stati Uniti, Tokyo e Singapore.

Siete amanti delle capitali europee? Sappiate allora che, con Ryanair, per andare in città splendide come Londra, Berlino, Barcellona o Sofia potrete spendere da un minimo di 4,99 euro a un massimo di appena 16,99 euro. No, non avete letto male: con meno di 17 euro avrete la possibilità di visitare uno di questi luoghi.

Non volete prendere Ryanair e preferite EasyJet? Nessun problema, anche la compagnia britannica low cost offre voli a prezzi quanto meno popolari: con un costo inferiore ai 30 euro potrete arrivare a Parigi, piuttosto che ad Amsterdam o a Londra.

Mettendovi un po’ a navigare su Skyscanner, poi, non vi sarà di certo difficile trovare offerte irrinunciabili per località più esotiche: si va dall’estremo oriente a località più “in”, cool, come San Francisco, con prezzi decisamente più abbordabili rispetto alla media annuale dei costi.

Insomma, amanti del viaggio siete stati avvertiti: il black friday è alle porte, farvi scappare un’occasione ghiotta come questa sarebbe veramente da folli!

[fonti articolo: dday.it, zingarate.com]

[foto: catanialivenews.com]