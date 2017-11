Volantino Expert ‘Sottocosto’: offerte per smartphone, tv e pc

Da oggi e fino al 9 dicembre 2017, iniziano le offerte previste nel volantino “Sottocosto” di Expert. I prodotti presenti in volantino sono disponibili in quantità limitate e possono essere acquistati anche con finanziamento a tasso zero.

Offerte smartphone. In copertina di volantino c’è il Samsung Galaxy S8 con display 5.8”, processore Octa-Core, fotocamera da 12MP, RAM 4G e ROM 64GB in vendita a 599 euro (-230 euro). Huawei P10 con display da 5.1” Full HD, processore Octa Core Kirin, doppia fotocamera Leica 20 + 12 Mpx, Ram 4 GB in offerta a 449 euro (-230 euro). Non mancano altri modelli quali il Note8, Galaxy A5, J5 e J7 2017, P8 Lite 2017 e P10 Lite.

Offerte Tv. In copertina campeggia l’offerta del Samsung TV UHD 4K Curvo risoluzione 4 volte superiore ai TV FHD, design ultra slim, DVD T2 a 499 euro (-200). Presenti molti brand noti quali Samsung, Sony, LG, Philips, Hisense, Telefunken.

Offerte Notebook e Mac. Tra i notebook ci sono i Windows di fascia medio bassa – Acer, Hp, Lenovo -, ma anche il MacBook Air 13” 128 GB, processore Intel Core i5 dual-core, Intel HD Graphics 6000, archiviazione SSD veloce a 899 euro (-230 euro).

Il volantino comprende anche offerte inerenti fotocamere reflex Canon e Nikon, iPad e Galaxy Tab A, stampante canon, My Passport Storage, elettrodomestici per la pulizia di casa, lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e robot per cucinare. In ultima pagina è presente anche l’offerta che riguarda due modelli di climatizzatore Daikin.

Link volantino

(Foto: SmartWorld)