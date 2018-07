Paola Perego nonna tra poco tempo. La figlia della conduttrice televisiva annuncia la maternità. Questa novità la renderà, tra poco meno di tre mesi, un’affascinante nonna moderna.

Paola Perego nonna a 52 anni

Se si guardano le foto di Paola Perego nonna è difficile pensare che sia una donna che abbia, da qualche anno, superato i cinquanta. Curve generose e fisico mozzafiato, testimoniano una giovinezza innegabile. E diventa ancora più complicato pensare alla sua vera età dopo l’imminente annuncio della maternità di sua figlia Giulia.

Già, perché la notizia si è diffusa proprio in queste ore. Quando la figlia della Perego si è lasciata immortalare, con tanto di pancione, su una splendida spiaggia di Riccione. Nel post, pubblicato sul suo profilo privato Instagram, la ragazza ha voluto aggiungere una simpatica didascalia che ha accompagnato la foto.”Sei mesi dopo ci facciamo conoscere”, in riferimento alla sua gravidanza, ciò che ha scritto.

Quindi, in ottobre la Perego diventerà nonna di un maschietto che Giulia avrà insieme a Filippo Giovanelli. La neo mamma è nata dal precedente matrimonio della Perego con l’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale. In merito alla notizia, la conduttrice non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Forse si sta godendo da sola tutta la felicità del momento. Il post della figlia ha ricevuto un like dalla madre. Si tratta di un segno che testimonia quanto lei sia attenta alla vita pubblica della figlia.

La sua carriera

Protagonista indiscussa del programma Non Disturbare, la Perego ha iniziato la sua carriera televisiva nei lontani anni Ottanta. Lo ha fatto dopo qualche tentativo nel settore della moda. Si è fatta conoscere in trasmissioni come Forum, dove ha sostituito la sua amica Rita Dalla Chiesa. Per poi condurre format come Buona Domenica e alcuni reality, da La Talpa a La Fattoria. In seguito ha tentato, senza troppa fortuna, di diventare un’attrice. Ha recitato in serie come Distretto di Polizia 10.

L’anno scorso fece molto discutere la chiusura di Parliamone… sabato, una trasmissione che fu accusata di sessismo nei confronti delle donne dell’Est. Ma la Perego è riuscita a ritrovare di nuovo il successo con Non Disturbare, programma in cui propone al pubblico delle interviste a personaggi famosi, condotte in modo intimo e colloquiale.

Situazione amorosa

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, dopo aver ottenuto il divorzio da Andrea Carnevale, ha conosciuto Lucio Presta. Il suo uomo è un manager televisivo che ha sposato nel 2011 e che è divenuto il suo agente. Uniti nell’amore e nel lavoro, qualche giorno fa la Paola Perego nonna si è prestata anche come infermiera per assistere il suo amato marito dopo l’intervento che ha subito al polso.

Accudire il compagno, gestire la sua carriera e, fra non molto, accogliere tra le sue braccia l’amato nipotino. Sono questi, in sintesi, gli impegni di Paola Perego che, nonostante i cinquantadue anni, si appresta a diventare una nonna davvero invidiabile.

