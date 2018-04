Primo appuntamento: cosa indossare

Cosa indossare al primo appuntamento: ecco qualche consiglio! L’ansia da primo appuntamento prima o poi coglie tutti ed ecco come affrontarlo al meglio.

Il primo appuntamento

Appena si riceve il primo appuntamento, soprattutto desiderato, si scatena il panico e tutte le certezze, in tema di stile, iniziano a vacillare. Se tante volte, con amici e conoscenti si riesce a dare il consiglio giusto mentre con se stessi si è molto più incerti e paurosi. Ad ogni caso si tratta di scelte che occorre valutare con cura poiché da quelle dipendono gli appuntamenti futuri. Il primo impatto deve essere certamente rassicurante e non aggressivo, quindi evitare di indossare capi troppo appariscenti, dai colori troppo fluo.

Una regola di buon stile è quella di evitare di dare un’impressione sbagliata utilizzando gonne troppo corte, scollature troppo profonde nel caso si tratti di un abbigliamento di donna. Nel caso sia un uomo a essere di fronte ad un’ansia da look occorre evitare capi troppo sportivi come tute, pantaloni felpati e scarpe da ginnastica.

La location

Prima di decidere cosa indossare è opportuno valutare quale sia il luogo del primo appuntamento, quindi se si tratta di una location elegante o più informale. Questo sarà il punto di partenza per decidere il look e cercare di non fare scelte troppo azzardate che possano in qualche modo dare una falsa impressione e far scappare l’altra persona.

Una regola che va bene per il primo appuntamento, ovunque si svolga, è quella di indossare abiti che facciano sentire a proprio agio. Infatti stare comodi non vuol dire indossare scarpe da ginnastica o tute, vuol dire scegliere capi comodi, che permettono di sedersi con tranquillità, tacchi comodi che si sanno portare. No anche a abiti troppo attillati, soprattutto quando non si è abituati ad indossarli.

Cosa vestono gli uomini

Per il primo appuntamento per gli uomini è consigliabile evitare pantaloni troppo a vita bassa che lasciano intravedere la biancheria intima quando ci si siede. Se la location è all’aperto, come ad esempio potrebbe essere un pic nic, evitare un abbigliamento troppo elegante che potrebbe risultare eccessivamente fuori luogo. Ad ogni caso scegliere sempre uno stile che risponde alla propria personalità. Se si è tipi più sportivi non esagerare nell’eleganza.

[Foto: www.style.it]