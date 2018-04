Rapporti di coppia: le 10 cose da sapere prima del matrimonio

Il matrimonio è un passo importante nella vita di tutti noi, una scelta che bisogna prendere solo quando due persone si amano e si rispettano. Per affrontare un rapporto di coppia nel migliore dei modi, il presente decalogo può diventare dunque uno strumento utile prima del fatidico sì.

1° L’importanza delle emozioni

Uno dei trucchi per mantenere vivo il rapporto è di rivolgersi sempre con il cuore al proprio partner. Sarà difficile perché la routine di tutti i giorni potrà prendere il sopravvento, ma lasciar spazio alle emozioni è un modo per ricordare quanto sia importante la persona che abbiamo davanti.

2° Il dialogo

Bisogna raccontarsi tutto, soprattutto i problemi, e avere la pazienza di ascoltare. Perché una corretta comunicazione è il segreto di un matrimonio duraturo.

3° Gli spazi

La condivisione di un appartamento può diventare un problema se non la si affronta in modo sereno. Per questo motivo il partner deve trovare il suo spazio all’interno delle mura domestiche, senza dimenticare di rispettare le esigenze del proprio compagno.

4° Il sesso

I rapporti sessuali in un matrimonio hanno una grande importanza. Molte separazioni nascono proprio dalla fine dell’intimità, per questo la passione non deve mai mancare a letto.

5° Le aspettative

Bisogna innanzitutto mantenere i piedi per terra e non idealizzare la vita di coppia come qualcosa di perfetto. Puntare dunque sulla serenità e a gestire la quotidianità in modo semplice per godersi meglio il presente.

6° Organizzazione domestica

La riuscita di un matrimonio sta nella gestione dei compiti. Moglie e marito devono, infatti, stabilire un rapporto di collaborazione, soprattutto con l’arrivo dei figli.

7° Staccare la spina

Va bene gli impegni e il lavoro ma un matrimonio è fatto anche di uscite e di momenti di relax. Una coppia deve sapersi ritagliare pure un’oretta alla settimana per dedicarsi alle rispettive passioni, che siano un corso di ballo per lei o la palestra per lui.

8° Gestire la gelosia

Con l’avvento dei social una coppia può eccedere in gelosia. Bisogna dare spazio al partner senza asfissiarlo con richieste di password, ma puntare su una maggiore maturità nel rapporto di coppia.

9° Ridere e scherzare

La felicità è essenziale perché una coppia che sa ridere affronterà meglio i disagi quotidiani e avrà l’animo più sereno.

10° I grandi temi

La religione, l’educazione dei figli, la scelta del cibo da mangiare sono gli argomenti principali che una coppia deve conoscere prima di convolare a nozze. In modo che, dopo il matrimonio, ci sia un’intesa totale e che si evitino litigi dovuti a questo tipo di tematiche.