Ricette estate semplici e veloci

Si sa: l’estate grazie al caldo fa diminuire l’appetito. Cosa c’è di meglio di alcune ricette estate per fare ritornare le forze che vengono meno? E poi anche la voglia di cucinare scarseggia.

Ricette estate che aiutano a sconfiggere il caldo

Le ricette estate che vi proponiamo oggi sono due ricette semplici e veloci. Si tratta di pasti freschi da degustare senza che lo stomaco si appesantisca. In particolare, vi proponiamo pasta fredda con pancetta, pachino rucola e scaglie di parmigiano

Di seguito gli ingredienti necessari:

350 gr della pasta che preferite

150 gr di pancetta

300 gr di pomodori pachino

180 gr di rucola

scaglie di parmigiano

olio extra vergine d’oliva

Preparazione

Far soffriggere la pancetta con qualche cucchiaio di olio extra vergine d’oliva.

Lavete i pomodori pachino e tagliateli a metà, aggiungeteli alla pancetta e saltateli in padella.

Nel frattempo fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolatela quando è al dente e conditela con il soffritto. Aggiungete la rucola e le scaglie di parmigiano.

Un’altra ricetta

Anche se non si può parlare di una vera e propria ricetta, ci preme proporvi la limonata. Infatti, non esiste niente che sia più dissetante. Si prepara in poco tempo, è economica ma soprattutto dimagrante!

Ecco gli ingredienti:

500 ml di succo di limone

250 gr di zucchero

600 ml di acqua

Preparazione

Per preparare un’altra delle ricette estate proposte, si raccomanda di spremere i limoni fino a quando non avrete raggiunto 500 ml di zucchero.

Far filtrare lo zucchero con l’aiuto di un colino, nel frattempo portare a bollore il succo di limone.

Aggiungete lo zuchero a fuoco basso, mescolate con cura. Spegnete il fuoco e lasciatelo raffreddare.

Una volta che si è raffreddato bisogna aggiungere l’acqua minerale. Lasciarla riposare 24 ore prima.

[Foto: http://holidaylocations.eu, www.biletall.com]