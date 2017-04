La rivista People incorona Julia Roberts donna più bella del mondo

Julia Roberts è per la quinta volta la più bella del mondo. La rivista People mette la corona di donna più bella del mondo all’attrice americana Julia Roberts. Sono passati 26 anni dal 1991, quando la Roberts conquistò, per la prima volta, la cover della rivista People. Quando ottenne il titolo per la prima volta aveva soltanto 23 anni ed usciva dal grande successo ottenuto con il film Pretty Woman, il cui protagonista maschile era Richard Gere.

L’attrice, 49 anni, si dice “onorata” di aver ricevuto ancora una volta questo riconoscimento: “Non ho paura del tempo che passa, l’importante è invecchiare con eleganza. Chissà, tra 26 anni quando sarò nonna potrò viziare i miei nipotini…”. Il suo sorriso e la sua espressività di ragazza della porta accanto, sono entrati nell’immaginario dei moltissimi fan che in tutto il mondo la seguono nei suoi film ed iniziative. Le donne “acqua e sapone” e amanti della bellezza al naturale, senza chirurgia estetica omologante, saranno sicuramente liete che ad essere stata incoronata donna più bella del mondo sia un’attrice come Julia Roberts.

