Consigli e segreti per ottenere una buona longevità

Secondo recenti studi medici se una persona riesce ad arrivare alla soglia dei settant’anni senza soffrire di particolari problemi di salute, ci sono ottime probabilità che possa proseguire fino ai novanta. Non si tratta di una delle solite “teorie alternative” proposte da sedicenti esperti, ma di un’analisi compiuta con molta competenza dal dottor Elio Riboli.

Professore di Igiene all’Università di Milano e direttore di un prestigioso college londinese, Riboli ha spiegato che ci sono tre parametri da seguire per salvaguardare la propria salute: non fumare, mantenere una dieta corretta e fare attività fisica. Rispettando questi tre punti, una persona sui settant’anni avrebbe maggiori probabilità di aumentare la sua longevità.

Per spiegare meglio questo fenomeno, il dottor Riboli ha portato l’esempio di un suo recente studio. Lui e la sua equipe hanno monitorato nel corso del tempo due gruppi formati da donne e uomini provenienti da vari punti dell’Europa. Facevano parte del primo i non fumatori, gli astemi e quelli che si dedicavano anche attività fisica, mentre il secondo era composto di persone che conducevano un tipo di vita totalmente opposto.

I dati sono stati sorprendenti perché, del primo gruppo, almeno il 93% è riuscito ad arrivare ai settant’anni. La percentuale di sopravvivenza si è ridotta nel secondo, con risultati che oscillavano tra il 65 e il 70% e con un innalzarsi della mortalità dovuta in gran parte ai tumori e alle malattie cardiovascolari.

Riboli indica una fascia d’età, compresa tra i cinquantacinque e i settanta, in cui bisogna tenere particolarmente a cuore la propria salute se si vuole ottenere una maggiore longevità. L’importanza di mantenere uno stile di vita salutista sembra sia l’unica strada percorribile se si vuole invecchiare bene. Un altro aspetto dello studio condotto da Riboli e dal suo staff riguarda il cancro. In questo caso si evidenzia come un’alimentazione corretta, che si basi sulla frutta e sulla verdura, limitando il consumo di carni rosse, sia un aspetto da tenere davvero in seria considerazione.

A inizio secolo gli scienziati focalizzarono le loro attenzioni sulle sostanze chimiche rilasciate dai combustibili e alle radiazioni nucleari, come le cause primarie degli sviluppi tumorali nelle persone. Ma solo in tempi recenti si è capito che bisogna controllare anche gli alimenti che possono contenere quelle sostanze cancerogene che vanno a creare anomalie nelle nostre cellule.

Insomma, se vogliamo auspicare alla longevità non bisogna solo evitare alcol, fumo, e compiere attività fisica anche in età avanzata, ma dobbiamo stare attenti soprattutto a cosa serviamo sulle nostre tavole.

[Foto: Data Manager Online]