Esperimento: ecco cosa accade quando non ti lavi le mani

Anche i bambini possono fare questo semplice esperimento per capire cosa succede quando non ci si lava le mani e cosa succede al cibo quando lo si tocca e al suo contatto con la pelle.

Educare i bambini a lavare le mani comporta sempre una grande difficoltà, ma far capire loro che è importantissimo diventa fondamentale per la loro salute, soprattutto prima di sedersi a tavola o di toccare il cibo. Per la verità spiegare loro questo gesto non è sempre facile e molti bambini non ne comprendono l’utilità fino in fondo, vedendolo solo come un gesto di obbligo da parte di un adulto. Ogni volta che si tocca un animale domestico, che ci si soffia il naso o che si gioca si dovrebbe avere la buona abitudine di insaponare bene le mani. Molti ricercatori sono scesi in campo per essere d’aiuto a quei genitori che hanno difficoltà a far comprendere quanto sia importante l’igiene, ideando un piccolo esperimento, che tutti possono fare, anche in casa. Così sono stati reclutati 90 bambini delle scuole elementari e sono state create delle colture microbiche. Ogni bambino ha avuto a disposizione una capsula di Petri in cui è stata aggiunta una gelatina derivante da un alga detta Agar che ha come capacità quella di favorire la crescita microbica. I piccoli dovevano schiacciare, con le mani sporche, queste capsule.

Metà scolari sono stati poi invitati a lavare le mani con acqua e sapone, l’altra metà con un gel igienizzante e toccare di nuovo le colture. Dopo cinque giorni i bambini hanno potuto analizzare i risultati. La crescita batterica era molto elevata per le capsule toccate con le mani sporche, veniva ridotta al 90% con le mani lavate con acqua e sapone e i risultati migliori si sono ottenuti con il gel igienizzante. Pare che lavando spesso le mani si riducono anche i giorni di malattie. Anche a casa è possibile ripetere tale esperimento occorre la polvere di Agar, miscelata con sostante nutritive e acqua distillata. Dopo averla sciolta nel microonde per un minuto si lascia raffreddare e quando è ancora liquida si versa il composto sulla piastra di Petri. Dopo un’ora si prende un bastoncino idrofilo e lo strofiniamo sulla pelle della mano e poi sull’alga. Chiudere la piastra e lasciarla in incubazione per 16 ore. In poco tempo i batteri si svilupperanno anche ad occhio nudo. Versando un po’ di candeggina ci si rende conto che muoiono subito.

