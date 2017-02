A 85 anni decide di fare yoga: ecco come è cambiato il suo corpo!

85 anni e non sentirli. È questo quello che è successo ad Anna Pesce, un’allegra signora dello stato di New York. Nel Novembre 2014 la signora Anna ha deciso che era tempo di cercare di risolvere i forti problemi alla schiena a causa della scoliosi, dell’osteoporosi e di altri problemi legati all’età che avanza. Come? Cominciando a praticare yoga. Gran parte del merito è da condividere con Rachel Jesien, la sua bravissima insegnante che ha seguito l’anziana allieva in ogni sua fase fisica e spirituale con risultati davvero prodigiosi.

Lezione dopo lezione la schiena di Anna ha cominciato a riequilibrarsi, così come sono diminuiti i dolori su tutto il corpo. In due mesi ha imparato tutte le principali posizioni. In passato aveva provato tanti rimedi per combattere il dolore: agopuntura, chiropratica, fisioterapia e massaggi. Niente di tutto questo ha funzionato. Così, un po’ per sfida un po’ per tenacia, Anna ha deciso di provare come ultima spiaggia la pratica dello Yoga. Il suo percorso con questa disciplina è durato due anni e oggi che ha 87 anni, Anna si sente benissimo.