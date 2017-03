Aumentano le vendite della pillola dei cinque giorni dopo: ecco perché

E’ un dato che sta facendo discutere quello che Federfarma, la federazione italiana che rappresenta le farmacie nel nostro Paese, ha rilasciato sulla vendita della pillola dei cinque giorni dopo, un farmaco contraccettivo utilizzato per evitare alle donne una gravidanza indesiderata. Nella loro relazione diffusa in queste ore sul web, le vendite di questo medicinale sono aumentate del 95% rispetto allo scorso anno.

Tra il mese di gennaio e ottobre del 2016 sono state vendute duecentomila pillole. Un incremento enorme se si pensa che, nel 2014, ne sono state acquistate appena quattordicimila. L’impennata nelle vendite si è ottenuta quando alle farmacie è stato imposto che, per ottenere questo contraccettivo, non ci fosse più bisogno né di una ricetta medica né dell’apposito test di gravidanza.

Da quando è stata liberalizzata, dunque, la pillola dei cinque giorni dopo è divenuto lo strumento più utilizzato dalle donne che hanno avuto rapporti sessuali non protetti. Basti pensare che, quotidianamente, viene acquistata una compressa ogni due minuti, nonostante il costo di ventisei euro e novanta.

La scelta di rendere EllaOne, questo il nome della famigerata pillola dei cinque giorni dopo, libera dalla prescrizione medica è stata una decisione presa dall’Aifa, ossia l’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha voluto allinearsi con gli altri Paesi della Comunità Europea. Rispetto al passato, naturalmente, resta l’obbligo dei diciotto anni per comprare la compressa.

Rendere libero l’acquisto di questo contraccettivo, secondo Sara Valmaggi, esponente del Partito Democratico della regione Lombardia, era una scelta dovuta. Un impegno nei confronti di quelle donne, costrette in passato a rimbalzare da un consultorio all’altro per ottenere la pillola dei cinque giorni dopo, e a fornire spiegazioni ai medici, spesso con grave imbarazzo, dei motivi che le avevano indotte a interrompere la loro gravidanza.

Se liberalizzare questo farmaco era doveroso, il record di vendite che è riuscito a ottenere negli ultimi mesi dimostra un’altra tesi: che, in Italia, non c’è ancora una vera cultura della procreazione. E’ quanto sostiene Eleonora Porcu, vicepresidente del Consiglio superiore della sanità che, in un comunicato stampa, ha spiegato come le donne più giovani si lasciano andare a rapporti occasionali non protetti con la consapevolezza di “sistemare le cose” con questo metodo contraccettivo.

Secondo la Porcu, quella della pillola dei cinque giorni dopo resta pur sempre una scelta d’emergenza, da utilizzare solo nei casi più estremi e che, dal punto di vista medico, dimostra che non c’è ancora un’informazione corretta sul modo di programmare una gravidanza.

[Fonte: corriere.it; tgcom24]

[Fonte foto: Elle.it]