Cure mediche: cannabis per terapia del dolore a carico del Sistema sanitario nazionale

Medicinali antidolore a base di cannabis a carico del Servizio sanitario nazionale. Questo è quanto stabiliscono i due emendamenti firmati dal Partito Democratico e Mdp al decreto legge fisco approvati dalla commissione Bilancio del Senato. Negli emendamenti è inoltre prevista la formazione periodica del personale medico sulle potenzialità terapeutiche della cannabis per utilizzi inerenti la salute.

Nuove preparazioni a base di cannabis presto in farmacia. Gli emendamenti prevedono anche lo sviluppo di preparazioni a base di cannabis da distribuire in farmacia dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il senatore democratico Silvio Lai, relatore del provvedimento di conversione del dl fiscale: “La norma sulla produzione e trasformazione della cannabis ad uso medico trasforma in legge il percorso intrapreso dai ministeri della Salute e della Difesa per garantire la disponibilità in Italia della sostanza ad uso terapeutico già prodotta a Firenze dallo stabilimento chimico-farmaceutico militare” . Una misura, afferma Lai, che non inciderà sul bilancio del fondo sanitario nazionale “in quanto il costo complessivo di 2 milioni 300mila euro viene a carico dei fondi di riserva del Mef”.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: Dolce Vita Magazine)