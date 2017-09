Dentisti Croazia: consigli, informazioni e prezzi

Se la chiave Dentisti Croazia, come detto, è ai vertici delle ricerca online, c’è da chiedersi perché e in cosa possano eccellere i dentisti che lavorano oltre l’Adriatico. Il fattore prezzo sui trattamenti dentistici sta giocando al ribasso oltre confine e senza dubbio da qualche anno ormai a questa parte basta andare a 60 chilometri da Trieste per trovare la convenienza che in Italia non si immagina nemmeno, a parità di interventi.

Se l’aspetto economico incide per il 70-80% dei casi c’è da chiedersi su cosa possono vertere i dentisti in Italia rispetto ai Dentisti Croazia tanto ricercati in rete.

Quello che è bene ricordare e da considerare in questo contesto è anche il fattore marketing, ovvero le particolari soluzioni che oltre il confine italiano si sono inventati per attirare clienti o pazienti nei loro studi. Se come si diceva il fattore prezzo gioca la maggior parte dell’offerta in questione, la restante parte la fanno le particolari formule tutto incluso.

Dentisti Croazia quindi non solo è sinonimo di viaggio e trattamento low cost ma anche di ottime campagne promozionali di successo, visto il seguito che hanno. In poche parole, i dentisti che in Croazia operano a cifre ridotte devono anche il loro merito a speciali strategie di marketing che hanno colto nel segno, abbinando l’aspetto relax a quello della seduta del dentista, cosa che un dentista italiano non aveva mai immaginato di poter fare. Almeno fino a che Dentisti Croazia non diventasse così popolare da rifletterci su.

[foto: Dentisti-in-croazia.org]