Dentisti Croazia: ottima qualità a prezzi competitivi

Molto spesso gli eccessivi costi delle cure dentali in Italia fanno che molti, che ne hanno bisogno, guardino un po’ oltre il proprio territorio per cercare un servizio che unisca l’efficienza, la qualità e la professionalità a prezzi ragionevoli.

Si tratta di un’ottima opportunità per migliorare la qualità della vita e del proprio benessere. Gli interventi per cui ci si reca in Croazia sono quelli di implantologia. Due sono i principali motivi che spingono a partire: il prezzo e il tempo. Infatti in pochi giorni si può avere l’intervento richiesto e tornare a casa soddisfatti del lavoro effettuato, e soprattutto senza inconvenienti e complicazioni.

La differenza di costi tra Croazia e Italia non sta nella scarsa qualità dei materiali utilizzati, ne nel basso costo della manodopera. I motivi sono tutti di natura fiscale, poiché in Italia la tassazione è molto più alta. Anche i tempi di intervento sono molto più ridotti. Questo perché in Croazia vengono considerati come opzioni terapeutiche e quindi gli appuntamenti sono molto più veloci.

Ciò che alletta molto i pazienti è che normalmente molte di queste cliniche fungono anche da organizzatori di viaggio. Colui che ha bisogno di cure non deve preoccuparsi di nulla poiché il viaggio e il pernottamento sono inclusi nel costo e sono anche organizzati dalla stessa clinica. Queste si possono cercare su internet e quindi vedere quali sono quelli migliori per la propria salute. Molte di queste cliniche hanno un sito online dove si possono leggere anche le opinioni dei pazienti. Ad ogni modo, una volta partiti si ha la certezza che al ritorno si avranno tutte le cure eseguite nel modo giusto, in maniera igienica e con un impianto che non ha nulla da invidiare a quello realizzato da professionisti italiani.

Per avere un confronto tra i prezzi italiani e quelli croati basta pensare che la prima visita, la panoramica, l’anestesia e i lavori provvisori in Croazia sono gratuiti, mentre in Italia avrebbero un ammontare complessivo di 150 euro. La corona in ceramica nel nostro paese ha un costo di 600 euro, contro i 200 di una clinica croata. In quest’ultima un impianto in titanio, che in Italia costerebbe sui 1500 euro, costa 350 euro, mentre l’estrazione solo 24 euro, contro i 250 dei dentisti italiani. Per avere altri esempi basti pensare che una protesi definitiva nel nostro Paese costa sui 9000 euro, mentre in Croazia si pagherà un terzo.

[Foto: www.dentistitop.it]