Donna di Treviso allergica a tutto deve pagare 25.000€ di cure mensili

Le allergie, si sa, sono un gran fastidio per chiunque ne soffra. Più sono gli elementi ai quali si è allergici, poi, più il problema si complica, fino a rischiare di incorrere in gravissimi problemi di salute che, in taluni casi, possono portare anche alla morte per shock anafilattico.

Ne sa qualcosa Gloria, una mamma di 36 anni originaria della provincia di Treviso, che negli anni ha sviluppato una condizione che in campo medico è definita sensibilità chimica multipla. Tale condizione fisica ha un effetto devastante sulla salute della povera Gloria, allergica pressoché a qualsiasi cosa: avete proprio letto bene, qualsiasi cosa e così dicendo ci riferiamo anche a cose di vitale importanza quali l’acqua potabile. Oltre a ciò, come è lecito attendersi, la donna non può toccare sostanze chimiche quali detersivi, saponi, plastiche, è fortemente allergica a quasi tutti i conservanti e a molte tipologie di tessuti.

C’è da dire che, in realtà, una cura al problema di Gloria ci sarebbe anche, il problema è che è disponibile solo all’estero e i costi sono quantomai proibitivi: si parla infatti di cifre che ammonterebbero a circa 25 mila euro al mese, un vero sproposito. I problemi della donna sono cominciati a causa del suo lavoro in un’azienda di fertilizzanti: a causa degli elementi chimici che respirava quotidianamente, la 36enne ha sviluppato tutta una serie di intolleranze che le hanno causato stanchezza, spossatezza e in alcuni casi anche vomito e dolori generalizzati.

Per aiutare la trevigiana a superare questa orribile situazione è anche nata una pagina Facebook, sulla quale si cerca di raccogliere più fondi possibili, al fine di poter sostenere le cure necessarie.

