Ecco 5 cose da evitare per non svegliarsi stanchi al mattino

Dormire, dormire e svegliarsi stanchi: perché? Capita, purtroppo, di svegliarsi stanchi o di avere un sonno disturbato. I motivi possono essere molteplici così come i rimedi: eccone cinque, certo non esaustivi ma utili, per sfruttare al meglio le ore notturne con un sonno riposante.

1. Spegnere lo smartphone e i dispositivi elettronici

Salvo urgenze o motivi di lavoro, è bene non utilizzare la sera dispositivi quali smartphone, tablet, computer. Inoltre, è meglio guardare la televisione, utilizzare il computer e mangiare in altre stanze e non a letto.

2. Dieta equilibrata

Gli antichi dicevano mens sana in corpore sano, ovvero mente sana in un corpo sano. Cenare troppo tardi fa sì che la digestione si prolunghi più del dovuto, così come è meglio evitare troppi dolci o cibi molto grassi che portano ad un ritardo del sonno. Prestare attenzione anche al consumo di alcolici, che provocano disidratazione al nostro organismo, facendoci svegliare in piena notte come degli assetati in pieno deserto. Sono da evitare dal tardo pomeriggio in poi caffè, the, bibite, cioccolato e snack zuccherati che mantengono troppo in allerta la nostra mente. Evitare anche cene con cibi troppo speziati e qualunque cosa che possa causare acidità di stomaco.

3. Camera da letto ordinata e atmosfera rilassante

Il disordine non aiuta il sonno, ecco perché è meglio evitare di spargere i propri indumenti, i documenti di lavoro, i libri e quant’altro in ogni angolo della propria stanza. Ogni mattina prendere l’abitudine di rifarsi il letto e mettere in ordine fa sì che al rientro dal lavoro la propria camaera e il proprio letto siano il luogo più sicuro, invitante e rilassante al mondo. Provare per credere!

4. Svolgere attività rilassanti prima di andare a dormire

Un bagno caldo, una doccia, la lettura di un libro, una bevanda rilassante. Sono tutte sane abitudini che fanno da apripista al momento del riposo notturno. Infine, ricordarsi di tenere la temperatura della stanza tra i 18 e i 19 gradi.

(Foto: alFemminile.com)