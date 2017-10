Esselunga ritira un lotto di formaggio per rischio listeria

Sul sito della catena Esselunga, nella sezione “Allerte e richiami”, è stato pubblicato il richiamo di un lotto di formaggio Taleggio dop “Piacere Naturale” a marchio Carozzi Formaggi.

La motivazione del richiamo?

Il ritiro è stato imposto a causa della presenza di Listeria monoctygenes, un batterio pericoloso per la salute umana. Il lotto di produzione interessato dal ritiro è il 4973 ed è stato distribuito in tutti i supermercati Esselunga tra il 7 e il 28 settembre 2017 in forma intera sfusa con preincarto protettivo. Nel caso si abbia acquistato tale lotto, è bene non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita.

Che cos’è la listeriosi?

Come riportato dal portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica, tale batterio “è molto diffuso nell’ambiente e si trova comunemente nel suolo, nell’acqua, nella vegetazione e nelle feci di numerose specie animali e gli alimenti principalmente associati all’infezione da listeriosi comprendono: pesce, carne e verdure crude, latte non pastorizzato e latticini come formaggi molli e burro, cibi trasformati e preparati (pronti all’uso) inclusi hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie, insalate preconfezionate, panini, pesce affumicato”. L’infezione “può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione (ed è autolimitante nei soggetti sani), a quella invasiva o sistemica”. Può causare ad anziani e immunodepressi meningite o portare ad aborti e parti prematuri in caso di donne in gravidanza.

(Fonte: www.esselunga.it)

(Foto: Affari Italiani)