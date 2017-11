Eurospin ritira filetti di acciughe per rischio istamina

Filetti di acciuga Athena a rischio contaminazione da istamina. Eurospin, azienda italiana della grande distribuzione alimentare, ha richiamato un lotto di filetti di acciughe in olio di oliva per la presenza di livelli di istamina oltre i limiti consentiti. La marca dei filetti interessata dal ritiro è Athena, marchio di conserve e surgelati a base di pesce venduti all’interno del discount.

Specifiche del prodotto. Il lotto richiamato è SK343A con scadenza allo 08/06/2018, venduto nei supermercati in vasetti da 80g, peso sgocciolato 42g. I filetti sono prodotti per Eurospin in Marocco, nello stabilimento di Agadir, e importati in Italia da Sea Fish Spa di Ospiate di Bollate (Milano). Eurospin invita i clienti a non consumare il prodotto e, nel caso fosse stato già acquistato, a riportarlo al punto vendita.

(Foto: www.bergamonews.it)