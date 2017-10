Impianti dentali: ecco come risparmiare

Le cure dentali sono sempre molto costose e proprio per questo è necessario valutare quale sia lo studio migliore che offra un buon servizio tenendo anche conto del rapporto qualità-prezzo.

Ubicazione del centro

Innanzitutto sarebbe opportuno richiedere differenti preventivi e scegliere quelli più completi, che includano i dettagli di ogni spesa. Se questa ricerca non fosse del tutto soddisfacente ci si potrebbe spostare. Infatti in una grande città i prezzi sono nettamente superiori rispetto a quelli che si possono riscontrare nei piccoli centri. La differenza si potrebbe trovare a pochi chilometri.

Programmi di risparmio dentale

Vi sono anche degli studi che permettono di accedere anche a convenzioni importanti a seconda della professione o della categoria cui si appartiene. Se si ha a disposizione un reddito basso si può avere una riduzione sostanziale dei costi delle cure in base ai parametri regionali e sostenendo le visite presso gli studi convenzionati. Per poter risparmiare si possono anche sottoscrivere dei programmi di risparmio dentale per avere uno sconto del 10% fino ad un massimo del 60%. Si tratta tuttavia di sconti su grosse cifre.

Recarsi all’estero

Per avere un abbattimento dei costi ci si può rivolgere ad un centro estero specializzato che in pochi giorni, e a costi nettamente inferiori, possono risolvere tutti i problemi derivanti le patologie dentali. Infatti si tratta di cliniche che possono permettersi dei costi nettamente inferiori rispetto a quelle italiane grazie ad un regime fiscale diverso, senza però avere dei materiali scadenti o servizi igienici dannosi. Inoltre le cliniche diventano delle vere e proprie agenzie di viaggio e nel costo delle cure sono incluse anche le spese del trasporto, di vitto e alloggio. La visita, le panoramiche e le applicazioni temporanee sono completamente gratuite mentre in Italia hanno un prezzo che si aggira intorno ai 300 euro. Per avere maggiori paragoni basti pensare che un’estrazione costa circa 30 euro, contro i 200 richiesti dagli studi italiani. Gli apparecchi dentali costano circa la metà se confrontati con i prezzi di quelli italiani. Si è notato che in alcuni casi si registrano anche dei risparmi fino al 70%. Tra i centri migliori specializzati nelle cure dentali vi sono quelli in Croazia. Qui si possono fare tutte le cure possibili per quanto riguarda i denti e il servizio sarà impeccabile.

