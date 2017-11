Influenza in arrivo: ‘È la peggiore degli ultimi decenni’

In arrivo la peggiore influenza degli ultimi decenni. In Australia l’epidemia ha ucciso 52 persone tra giovani e bambini e secondo i media locali è la peggiore influenza degli ultimi decenni. Il virus ha già raggiunto il sud-est asiatico e la penisola araba.

Gli esperti lanciano l’allarme. Sono proprio gli esperti a lanciare l’allarme sull’eventuale pericolosità dell’influenza in arrivo: “Se prenderanno il sopravvento i virus che si sono scatenati in Australia, dovremo fare i conti con casi gravi e numerosi”. Il periodo più rischioso rimane sempre quello dopo Natale, quando il clima di basse temperature e i maggiori incontri favoriti dalle festività, permetteranno al virus influenzale di diffondersi più velocemente.

Istruzioni per difendersi dall’influenza. Per evitare il più possibile di ammalarsi è bene seguire alcune regole, quali: lavarsi le mani (evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca), coprire la bocca con un fazzoletto o il braccio se si starnutisce o tossisce, rimanere a casa se si presentano i sintomi dell’influenza. Se possibile, evitare di frequentare luoghi affollati e manifestazioni di massa.

Sul sito www.salute.gov.it è presente un’utile e dettagliata FAQ list su Influenza e vaccinazione antinfluenzale.

(Fonte www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: www.vivipuro.it)