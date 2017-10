L’acqua gassata può ridurre il colesterolo

Impressionante quello che è emerso in uno studio statunitense sui benefici dell’acqua gassata. Se prima era considerata uguale a quella liscia, che nel migliore dei casi aiutava nella digestione, oggi l’acqua gassata viene rivalutata e rivista in una chiave più salubre. Infatti è emerso che può avere molti benefici sulla salute dell’uomo tra cui quella di ridurre il colesterolo.

Su un campione di donne invitate a consumare con regolarità tale bevanda si sono potuti estrapolare dei dati significativi come ad esempio che vi è stato un calo del 6,8% del colesterolo totale e del 14,8 del colesterolo LDL. Quest’ultimo infatti è il più pericoloso. Un consumo di acqua gassata porta anche all’aumento del colesterolo Hdl che migliora il funzionamento del nostro organismo. Si tratta di una scoperta sconvolgente per tutti coloro che hanno curato il colesterolo alto attraverso cure invasive. Bastava soltanto l’acqua gassata? Certamente no, ma aiuta in modo fondamentale. Ovviamente, spiegano gli esperti, è necessario seguire le prescrizioni del medico perché ogni caso non è uguale ad un altro, ma con l’acqua gassata si possono avere dei miglioramenti significativi.

L’acqua gassata porta numerosi benefici sulla salute, non solo per quanto riguarda il colesterolo ma anche per la circolazione, per la digestione e riduce il rischio cardiovascolare. I benefici e tutti i dati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Nutrition, una tra le più autorevoli del mondo. Secondo lo studio effettuato alcune donne in menopausa sono state sottoposte ad un trattamento che prevedeva di bere un litro al giorno di acqua liscia per due mesi e successivamente un litro di acqua gassata per altri due mesi. Durante il secondo trattamento le analisi sul colesterolo hanno registrato un importante miglioramento tanto da lasciar credere che non solo quello che mangiamo influisce sull’organismo ma anche quello che beviamo. Si tratta di uno studio in fase di sviluppo che ha già raccolto dei dati positivi per la salute. Infatti si desume che sulle donne in menopausa si ha effetto più evidente rispetto ad altre situazioni di altri soggetti.

Molti esperti credono che tale risultato non debba essere preso troppo alla lettera poiché l’acqua gassata contiene anidride carbonica. Se viene introdotta in quantità eccessive nell’organismo umano potrebbe causare gravi danni. Occorre sempre essere moderati e cercare di non esagerare, alternando l’acqua liscia a quella gassata e non superando il litro di quest’ultima tipologia.

