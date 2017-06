Ministero della Salute: ecco 10 consigli per affrontare il super caldo

Come affrontare il super caldo? L’estate porta con sé il caldo e sono molti a subirne le conseguenze negative. Il ministero della Salute ha pubblicato un opuscolo su come affrontare il super caldo estivo. Un utile vadevecum volto a ridurre l’esposizione alle alte temperature e ridurre così i rischi derivanti dal forte caldo nei bambini, negli adulti, negli anziani e soprattutto nelle persone più a rischio come i soggetti con problemi di salute, quanti assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli:

Orario da bollino rosso: evitare di esporsi alla luce diretta del sole nelle ore più calde, soprattutto nella fascia oraria dalle ore 11 alle 18; Sport? Sì ma con attenzione: evitare di svolgere attività fisica intensa all’aria aperta negli orari più caldi della giornata; Nelle ore più calde della giornata spostarsi nella stanza più fresca della casa, avendo cura di rinfrescarsi spesso con acqua fredda; Utilizzare in maniera corretta il condizionatore; Evitare zone particolarmente trafficate così come i parchi e le aree verdi, dove si raggiungono elevati livelli di ozono, soprattutto per soggetti a rischio (quali anziani, bambini molto piccoli, sofferenti di asma e altre malattie respiratorie); Passare alcune ore della giornata in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata; Proteggere la cute da eventuali scottature con creme solari ad alto fattore protettivo; Bere molta acqua, limitando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evitare bevande troppo fredde e alcoliche; Vestire indumenti chiari, leggeri e in fibre naturali come cotone e lino e ripararsi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e utilizzare occhiali da sole; Mangiare leggero e seguire preferibilmente una dieta a base di pasta e pesce, avendo cura di evitare cibi elaborati e piccanti. Consumare molta verdura e frutta fresca. Riporre attenzione alla conservazione di alimenti deperibili come i latticini, la carne etc. Le alte temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni che possono causare disturbi gastroenterici.

Inoltre, altri accorgimenti fondamentali riguardano un’adeguata areazione della propria vettura se lasciata sotto al sole per diverso tempo (non lasciare persone o animali, anche se per poco tempo, nell’abitacolo), conservare correttamente i farmaci (leggere in proposito quanto riportato nella legenda acompagnata al medicinale), prestare assistenza ai soggetti particolarmente a rischio.

Per prendere visione in maniera più approfondita del vadevecum pubblicato dal ministero della Salute, visitare la pagina web www.salute.gov.it

