Ministero della Salute: richiamati 8 lotti di acqua minerale in bottiglia

E’ stato diffuso dal ministero della Salute un richiamo con cui si chiede il ritiro dal commercio di alcuni lotti di acqua minerale in bottiglia. I lotti in questione sono quelli commercializzati con i marchi Cutolo Rionero effervescente naturale e Eurospin Blues effervescente naturale. Il motivo del richiamo delle bottiglie è il superamento dei limiti per il paramemetro Pseudomonas Aeruginosa, un batterio rischioso per la salute dei consumatori, in particolare per persone immunocompromesse.

Ecco i codici dei lotti interessati dal richiamo del ministero e diffusi in commercio con i marchi Cutolo Rionero e Eurospin Blues (entrambi effervescente naturale): LR7248C, LR7249C, LR7250C, LR7251C, LR7252C, LR7253C, LR7254C e LR7255C con date di scadenza al 05/09/2018, 06/09/2018, 07/09/2018, 08/09/2018, 09/09/2018, 10/09/2018, 11/09/2018 e 12/09/2018. I formati delle bottiglie sono 1,5 PET/X6 Bottiglie; 1L PET/X12 Bottiglie.

Il ministero della Salute, nella circolare, invita i consumatori a non consumare e a restituire al punto vendita l’eventuale possesso di uno o più confezioni di acqua appartenenti ai lotti su indicati.

(Fonte: www.salute.gov.it)

(Foto: Il Fatto Alimentare)