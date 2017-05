Sesso, arriva in farmacia il “francobollo dell’amore”

Dalle pillole al “francobollo dell’amore”. È arrivato nelle farmacie l’ultimo rimedio per evitare eventuali défaillance a letto. È il “francobollo dell’amore”, una piccola pellicola di tipo rettangolare che contiene la molecola “sildenafil”, in grado di risolvere problemi di disfunzione erettile.

Come si assume? Il francobollo dell’amore è una specie di cerotto da sciogliere in bocca (si posiziona sotto la lingua). Fa effetto dopo 15-20 minuti circa e i dosaggi sono di vario tipo: da 25, 50, 75 e 100 milligrammi. Questo nuovo prodotto contro la disfunzione erettile viene assorbito più velocemente rispetto ai precedenti prodotti e non è necessario assumerlo a digiuno.

È necessaria la prescrizione medica per assumerlo. I medici sottolineano che per assumere questo speciale cerotto è necessaria la prescrizione del medico. Il dottor Gabriele Antonini, urologo-andrologo di Roma, ha spiegato all’AdnKronos che questi farmaci si utilizzano per trattare la disfunzione erettile e “aumentano la vasodilatazione locale e permettono di avere una erezione in tutti quei soggetti che hanno un deficit”. Gli ultimi dati diffusi dalla Società italiana di urologia vedono il 30% dei maschi italiani affetto da disturbi sessuali e patologie testicolari: il 15,5% da disfunzione erettile, il 7,6% da eiaculazione precoce, il 7,6% da calo della libido.

