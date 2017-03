Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo ritorna l’ora legale e dovremmo spostare in avanti di un’ora le lancette dei nostri orologi. Un grande risparmio si avrà sulle bollette dell’energia elettrica grazie alla maggiore luce solare giornaliera ma, tra i tanti benefici, c’è anche un problema da gestire, ovvero la perdita di un’ora di sonno. Tale cosa comporta in alcune persone importanti disagi, simili a quelli provocati dal jet lag da fuso orario. Come si può superare questo problema?



Vi addormentate tardi? Se appartenete alla cerchia di coloro che sono soliti andare a dormire tardi, e risentite così del cambio d’ora più di altri, è utile anticipare l’orario di sveglia nei giorni precedenti al cambio d’ora e durante il fine settimana, così da arrivare in orario alla sveglia del luendì mattina.



Se il dormire meno porta con sè un calo di concentrazione, meglio tenere alto il livello di attenzione, così da evitare sia piccoli incidenti domestici, sia inconvenienti al lavoro dovuti alla mancanza di un sano riposo. Prestare attenzione anche alla guida: il primo lunedì di ora legale fa registrare solitamente un numero maggiore alla media di incidenti automobilistici.



Mangiare leggero e sano. Un’alimentazione leggera, ricca di frutta e verdura cruda, aiuta a favorire la digestione e favorisce un sereno riposo. Evitare, soprattutto nelle ore serali, bevande eccitanti come il caffè, gli alcolici e i superalcolici. E’ importante non dimenticare che il diasgio provocato dal ritorno dell’ora solare si supera in pochi giorni. Le lancette torneranno nuovamente indietro il 28 ottobre 2017.

(Foto: Diario Salute)