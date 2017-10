Tumori del sangue: i sintomi che non dovreste sottovalutare

I tumori del sangue sono al quinto posto nella classifica stilata sui tumori, con oltre 33 mila casi all’anno. Una vera e propria emergenza se si pensa soprattutto che questi dati sembrano aumentare di anno in anno.

Tra i cittadini più a rischio vi sono gli over 65 tra i quali si sono registrati molti più casi rispetto alla popolazione più giovane. Nella classifica ia primi posti vi sono i tumori al colon, al seno, al polmone e alla prostata. Tuttavia in questi quattro casi è molto più semplice scorgere i sintomi e quindi fermare in tempo la malattia, nel caso del tumore al sangue risulta molto più complicato accorgersene se non quando le possibilità di salvarsi diventano assai poche. Proprio di questo si parla al Convegno Nazionale della Società Italiana di Ematologia dove si sono ritrovati a Roma i più grandi studiosi del settore, per cercare di fare chiarezza e il punto della situazione sull’esito delle nuove ricerche. Partendo da uno studio effettuato in Gran Bretagna si è scoperto in maniera molto precisa che i soggetti affetti da tale patologia non hanno mai collegato i loro sintomi al tumore. Infatti solo 2 su 10 si sono rivolti subito al medico per fare chiarezza. Molti tra gli intervistati hanno dichiarato di non aver mai sentito parlare della patologia che gli è stata diagnosticata, quindi è stato tutto nuovo e sconvolgente.

Secondo gli studiosi, in base ai dati raccolti e agli studi effettuati la malattia si manifesta in maniera diversa a seconda dei soggetti, ma in quasi tutti i casi, chi soffriva di neoplasia ematologica avvertono un senso di stanchezza insolito ed inspiegabile. In ogni caso questo è un campanello d’allarme per molte altre patologie, secondo quanto dichiarato dal vicepresidente Sie, Gianni Pizzolo. Tuttavia nel caso del tumore del sangue la spossatezza dura più settimane, senza mai arrestarsi. In questi casi sarebbe opportuno farsi visitare da un medico prima di autodiagnosticarsi una malattia come questa. In questo caso il senso di stanchezza si deve all’anemia che riduce la quantità di ossigeno presente nel sangue e vengono rilasciati mediatori chimici che alterano il sistema nervoso. Un altro sintomo del tumore al sangue è la febbre o febbriccola, si possono registrare spesso decimi o episodi con temperature più elevate. Altri campanelli di allarme sono l’anemia, le formazioni di ematomi o di lividi spontanei, anche senza urtare nulla, e i sanguinamenti o ulcerazioni, soprattutto nel cavo orale che non guariscono facilmente.

