State troppo seduti? Attenti, è pericoloso per la vostra salute

Siete amanti dello stare seduti? Il vostro lavoro vi costringe su una sedia tutto il giorno? Sappiate che uno stile di vita sedentario non fa assolutamente bene. Certo è cosa già nota direte voi, eppure sono ancora troppe le persone che passano la maggior parte della loro giornata sedute.

Ma cosa comporta stare seduti per troppo tempo? Problemi digestivi in primis: stando seduti subito dopo aver consumato un pasto potrebbe causare forti bruciori di stomaco, dolori addominali e avere pessimi effetti sulla flora batterica dell’intestino. Non solo: se rimanete seduti troppo a lungo, il cervello comincerà a lavorare lentamente, a causa di un afflusso sanguigno minore. Per questo quando state seduti molto a lungo, irrimediabilmente, dopo un po’ di tempo cominciate a sentire sonnolenza. La sedentarietà porta anche problemi più gravi: stando seduti troppe ore al giorno si rischia di contrarre il diabete a causa di un’eccessiva produzione di insulina da parte del fegato.

Un altro dei fastidi più comuni è quello delle gambe stanche e gonfie; non solo possono insorgere problemi più fastidiosi come vene varicose e trombi.

Infine anche da un punto di vista muscolare stare seduti troppo tempo tutti i giorni non fa bene: addominali, gambe e glutei, infatti, ne risentiranno molto, tanto quanto le ossa!

Se siete parte di quel gran numero di persone che passano tutto il giorno sedute davanti a un pc, siete avvertiti: il vostro stile di vita potrebbe avere pessimi effetti sulla vostra salute!

[fonte articolo: corriere.it]

[foto: studioterapiaepostura.com]