San Valentino: ecco le frasi con cui conquistare la persona amata

San Valentino sta ormai bussando alla porta e milioni di innamorati sono pronti a passare insieme la giornata più romantica dell’anno. Tra i tanti regali, le cene e i film romantici a cena, è importante aver anche qualcosa da dire: perché non citare, allora, alcuni dei grandi maestri del romanticismo, per poter lasciare senza parole la persona amata?

Di citazioni colte da scegliere ce ne sono veramente tante, da quelle scritte dai grandi scrittori e poeti del passato, alle frasi pronunciate nei film d’amore più belli di sempre.

Ecco qualche suggerimento per lasciare di stucco il/la partner:

“Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno,

lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli

di aver visto il paradiso senza mai entrarci.” (William Shakespeare)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni (citazione del film A Beautiful Mind)

Chi è amato non conosce morte,

perché l’amore è immortalità,

o meglio, è sostanza divina.

Chi ama non conosce morte,

perché l’amore fa rinascere la vita

nella divinità. (Emily Dickinson)

Non credere a chi ti dice ‘ti amo’, ma a chi ti guarda negli occhi e tace (Jim Morrison)

Non assomigli più a nessuna

da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Anche per te vorrei morire ed io morir non so,

anche per te darei qualcosa che non ho e così,

e così io resto qui a darle i miei pensieri,

a darle quel che ieri avrei affidato al vento

cercando di raggiungere chi…

al vento avrebbe detto sì. (Lucio Battisti)

Questo amore tutto intero ancora così vivo tutto pieno di sole è tuo, è mio (Jacques Prévert)

L’amore è libero, non è sottomesso mai al destino (Guillaume Apollinaire)

Insomma, se non siete le persone più originali, ma volete scrivere comunque un messaggio sincero e colpisca la persona che amate, di idee ve ne abbiamo date. Ora sta a voi scegliere quella che più vi piace.

