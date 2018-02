San Valentino: idee regalo per ogni tipo di budget

San Valentino è ormai alle porte: i negozi si tingono di addobbi rossi, le pasticcerie inducono in tentazione i più golosi con creazioni a forma di cuore ma, se ancora non avete avuto il tempo di organizzare qualche sorpresa, ecco qualche proposta per non arrivare impreparati (o che potete auto-regalarvi anche se siete “momentaneamente” single).

Il budget che avete a disposizione è limitato ma non volete sfigurare?

Flying Tiger Copenhagen è il negozio che fa per voi: palloncini a forma di cuore, buoni da compilare e da regalare al partner, candele rosse per “riscaldare” l’ambiente sono ciò che vi serve per creare la giusta atmosfera; sul volantino potete consultare alcuni degli articoli esposti nei punti vendita

Se cercate un momento di relax per allontanare lo stress i centri Qc Terme sono quello che fa al caso vostro: oasi di benessere dove poter rilassare corpo e mente. Si trovano in diverse zone d’Italia come Roma, Milano, Torino.

I più nostalgici di voi ricorderanno che durante la puntata di “Beverly Hills 90210” dedicata alla festa degli innamorati Dylan portò Brenda a donare il sangue: cercate il Centro Avis a voi più vicino e compierete un gesto d’amore per chi davvero ne ha davvero bisogno.

Ma sapete chi era davvero San Valentino?

Nato a Terni nel 176 d.c., Valentino fu un vescovo romano scelto come patrono degli innamorati per aver celebrato per primo l’unione tra una donna cristiana ed un legionario pagano. Morì a Roma il 14 Febbraio del 273 e le sue reliquie sono conservate in diverse sedi tra cui Terni, Roma, Dublino e Vico del Gargano.

Ricordatevi che non occorre avere grandi idee: una cena, un libro, un profumo, o una caccia al tesoro sono dei regali dallo stile classico ma che risultano avere sempre un gran bell’effetto.

L’importante è valorizzare ogni giorno la persona che si ha accanto senza dimenticare che prima di tutto occorre amare se stessi, quindi. auguri a tutti e non dimenticatevi di autocelebrarvi!