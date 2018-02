San Valentino? Meglio passarlo da single!

Sarà pure la festa degli innamorati, ma ciò che è certo è che è sempre un vero e proprio salasso: tra regali al/la partner, cene fuori e quant’altro, festeggiare San Valentino sta diventando ogni anno più caro. Ecco perché ai single va meglio!

Certo la questione soldi è di primaria importanza -considerando che il cinema costa circa 7 euro a persona, la cena molto di più e il regalo deve essere commisurato al vostro amore-, ma altri fattori contribuiscono a quanto affermato prima. Innanzi tutto non dovrete pensare a nulla di stupefacente e fuori dalla vostra portata da organizzare. Non dovrete perdere tempo a svenarvi e scervellarvi per farle/gli una sorpresa che lasci il/la partner senza parole. La possibilità di rimanere deluse o delusi dal regalo è pressoché nulla, visto che non ne riceverete -in compenso, se passate al supermercato troverete una quantità infinita di cioccolato con la quale consolarvi-.

Non avete magari voglia di uscire il 14? Beh, sappiate che se siete single potete fare quel che volete: dal rimanere a casa a guardare un bel film, all’uscire con altri amici. Il tempo libero che guadagnerete lo sfrutterete come avete deciso voi.

Ma soprattutto, se non avete qualcuno al vostro fianco, San Valentino potrebbe essere il giorno giusto per poter…fare un nuovo incontro e dare una svolta alla vostra vita. Fermo restando che poi, l’anno prossimo, dovrete sottostare a tutte quelle noie di cui parlavamo prima! Uomo (o donna) avvisato mezzo salvato.

[fonte articolo: vanityfair.it]

[foto: vvox.it]