Città di grande cultura e di bellezze artistiche e naturali uniche al mondo, Napoli è una delle perle d’Italia. Nonostante il numero di monumenti di grande interesse, però, il capoluogo campano è anche pieno di problemi, come tante altre grandi città. Di certo la problematica di maggior rilievo è legata alla massiccia presenza della Camorra e alle tante gang di giovani e meno giovani che insanguinano le strade.

Proprio questa ragione ha spinto il quotidiano inglese The Sun a segnalare Napoli come uno dei posti più pericolosi del mondo. Nell’inchiesta figurano anche la capitale del Venezuela Caracas e ancora Raqqa, Kiev, Sain Louis, Perth, Mogadiscio, Manila, Karachi, San Pedro Sula e Groszny.

L’accostamento del capoluogo campano a posti come Raqqa (divenuta nota al mondo per essere la “capitale” dell’ISIS) ha naturalmente sollevato numerose polemiche: il sindaco della città, Luigi De Magistris, ha dichiarato “Credo che sia gente che non ha mai vissuto la straordinaria emozione di vivere e passare per Napoli e non sanno cosa si perdono. Sono affermazioni risibili. È grave però che si continui a dare una narrazione della città antistorica e soprattutto non rispondente alla realtà che oggi stiamo vivendo. Un giudizio falso e superficiale. La città ha tanti problemi ma certo non la si può collocare in una classifica del genere”.

A criticare aspramente la classifica è stato anche Sylvain Bellenger, direttore del museo di Capodimonte, che ha descritto Napoli come una città caotica, ma tutto sommato lungi dall’essere classificabile tra le più pericolose, anche perché a ben guardare sulla lista mancano luoghi ben più pericolosi quali Rio De Janeiro e Città del Messico.

