Alessandro Gassmann lascia Twitter: ‘Lo faccio…ci vediamo nel mondo’

Gassmann via da Twitter e in fuga verso la realtà: “Lo faccio…ci vediamo nel mondo”. Succede di chiudere un profilo sul social network ma, quando a farlo è Alessandro Gassmann, tutti si chiedono quale sia il motivo. Gassmann ha deciso di spegnere i suoi cinguettii dopo esssere stato insultato e minacciato per aver difeso lo Ius soli in discussione in Parlamento. Tutto si è scatenato dopo la pubblicazione da parte dell’attore del seguente tweet a difesa dello Ius soli: “Ti piacciono i pomodori? Le verdure? Le fragole? Il vino? Senza immigrati scordateli”.

Critiche e insulti. Il tweet è costato molti insulti e minacce a Gassmann. A criticarlo anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, formazione di destra: “La tua umanità radical chic mi lascia senza parole. Ho già sentito la storia degli africani che servono nelle piantagioni”. L’attore ha replicato: “Non sono né radical né chic. Chi lavora nei campi senza contratto per me è uno schiavo”.



Il messaggio d’addio a seguito della difesa del diritto di cittadinanza: “Da oggi in poi non esporrò più le mie idee in pubblico – ha scritto l’attore -. Ho sempre considerato i social network un mezzo rivoluzionario. Mi sono sempre illuso che sarei riuscito a controllare gli istinti più bassi che ho, come ce l’ha ciascuno di noi, ma questa volta non ce l’ho fatta, ed ho scoperto di essere più vulnerabile di quanto immaginassi. L’attacco che ho subito mi ha toccato”. Chissà che Alessandro Gassmann, nel futuro prossimo, non ritorni sui suoi passi e decida di riaprire il suo profilo Twitter, magari quando lo Ius soli sarà diventato legge.

(Foto: La Repubblica)