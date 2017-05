La Hunziker sfida Belen al bacio più bello su Instagram

Michelle Hunziker sfida Belen alla gara del bacio più bello. Uno, due, tre pronti bacio e via: Michelle Hunziker ha sfidato Belen Rodriguez ad una gara di baci. L’obiettivo della “competizione” è postare sul social il bacio più bello, come scrive la showgirl svizzera: “Voglio lanciare questa nuova sfida per tutti #ilbaciopiùbello! Il mio #ilbaciopiùbello è @therealtrussardigram ! Ogni momento è giusto, ma specialmente questo momento necessita di gesti d’amore!!! Baciate…”. La Hunziker ha postato un’immagine che la ritrae assieme a suo marito, l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi, davanti ad uno sfondo con il lago.

Con che scatto risponderà Belen? La Hunziker ha invitato Belen, e non solo, a baciare “un fidanzato, una moglie, un marito, un padre, una mamma, un animaletto del cuore, un oggetto, insomma baciate un po’ chi volete, ma postate i vostri baci più belli!! Intanto nomino alla sfida @therealauroragram, @belenrodriguezreal e @renzorosso, aspetto i vostri baciiiiii!!!!”. Ora tocca alla showgirl argentina raccogliere il guanto di sfida e lasciarsi andare ad uno dei suoi baci più belli con il suo compagno Andrea Iannone, campione di MotoGP. Non resta che aspettare i prossimi baci di Belen Rodriguez, Renzo Rosso e Aurora. Chi vincerà il titolo di bacio più bello voluto da Michelle Hunziker?

(Foto: TGCom24 – Mediaset.it)