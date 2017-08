Obama raggiunge il record di like con il tweet su Charlottesville

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha raggiunto il record di like con il suo tweet su Charlottesville. Obama, dopo le tensioni e violenze xenofobe avvenute nella città di Charlottesville, in Virginia, ha ottenuto il maggior numero di “mi piace” nella storia di Twitter. Il suo cinguettio, infatti, ha avuto ben 3,1 milioni di “like”.

Obama cita Nelson Mandela. Il primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti d’America ha citato nel suo tweet Nelson Mandela, primo presidente a essere eletto dopo la fine dell’apartheid e premio Nobel per la pace nel 1993. Nel tweet, al quale Obama ha allegato una foto in cui compare con altri bambini sorridenti di etnie diverse, si legge: “Nessuno è nato odiando un’altra persona per il colore della sua pelle, delle sue origini o della sua religione”.

Un messaggio chiaro, diretto che prosegue con altri due tweet: “La gente deve imparare a odiare e, se può imparare a odiare, si può anche insegnare loro ad amare”. Il tweet di Obama con la citazione di Mandela entra così nella storia della comunicazione social come quello “più piaciuto” sinora, superando il precedente record raggiunto da Ariana Grande, dopo l’attentato a Manchester a maggio, in occasione del suo concerto.

(Foto: Vogue)