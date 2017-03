Social Network: su Facebook arriva il “Non mi piace”

Piace o non piace? D’ora in avanti gli utenti di Facebook Messenger potranno indicare nelle loro conversazioni anche il loro “non mi piace” con l’espressione del pollice all’ingiù. Il nuovo tasto per esprimere il proprio “dislike” si contraporrà al ben noto “like” e presto potrebbe arrivare anche sul noto social Facebook. Per ora è presente solo in via sperimentale per un gruppo ristretto di utenti che potranno così aggiungere alle loro discussioni il pollice verso.

Il social network ha così confermato l’aggiunta della nuova reazione ad un lettore di TechCrunch che l’aveva segnalata: “Cerchiamo sempre nuove soluzioni per rendere Messenger più divertente e stimolante. Stiamo conducendo questo esperimento che permette agli utenti di esprimere meglio i propri sentimenti davanti ai messaggi”.

Il tasto non mi piace presto su Facebook? Chissa cosa accadrebbe se questo nuovo tasto arrivasse anche su Facebook. Chris Cox, Chief Product Officer di Facebook, “spiegò a Wired che, per capire quali fossero le sfumature che gli utenti tendevano più spesso ad esprimere, studiarono anche le reazioni più ricorrenti in forma di adesivi nei commenti, e le parole più comuni. Così sono nate le Reaction“. Gli utenti apprezzeranno il nuovo tasto del pollice all’ingiù? Come lo utilizzerà il social nella scelta di cosa pubblicare?

(Fonte: www.wired.it)

(Foto: ictBusiness.it)