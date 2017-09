Twitter blocca l’account di Fabrizio Bracconeri dopo gli insulti alla Kyenge

Twitter alza il cartellino rosso per Fabrizio Bracconeri. Il social cinguettante ha deciso di sospendere l’account di Fabrizio Bracconeri per i suoi tweet offensivi contro l’ex ministra Cecile Kyenge. Bracconeri è noto al pubblico televisivo per aver interpretato Bruno Sacchi ne “I ragazzi della III C” ed essere stato, negli ultimi anni, usciere nel tribunale di Forum.

I tweet incrimanti. Non è la prima volta che Bracconeri scrive sul social dei tweet dai toni discutibili. L’ex usciere di Rita dalla Chiesa in Forum, se l’è presa questa volta con l’ex ministra Cecile Kyenge, prima ministra afroitaliana nel breve governo di Enrico Letta. In un primo tweet si è chiesto come si chiamasse “la buzzicona MUSLIM che era ministro”, per poi ricordarsi il nome ed aggiungere un secondo tweet, non meno leggero del primo: “Ti ho trovata @ckyenge non dici niente dei tuoi fratelli merde MUSLIM? Sei abituata, conosci i vostri usi con capre no? Fate schifo!! Viaaa”.

Twitter non ha perdonato le offese contenute nei tweet scritti da Bracconeri e ha deciso di sospendere il suo account. Il social ha ricordato che la sospensione incombe “sugli account che violano le Regole di Twitter”. Sul web le reazioni si dividono tra chi è favorevole alla sospensione e chi invece pensa che sia un atto di dittatura.

(Foto: Leggo)