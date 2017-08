WhastApp a pagamento, ecco il nuovo messaggio truffa

Un nuovo messaggio truffa viaggia su WhatsApp. La Polizia di Stato, attraverso la sua pagina Facebook Commissariato di PS Online –Italia, informa gli utenti che ancora una volta su WhatsApp circola un messaggio truffa. È stato elaborato da cyber criminali e spedito via mail a centinaia di utenti italiani. Nell’oggetto della mail è scritto “Uso gratuito per il tuo account scade entro 48 ore”.

WhastApp a pagamento? No, grazie! Aprendo la mail si legge un messaggio che invita l’utente a rinnovare l’abbonamento all’app tramite un link: “Caro cliente, Uso gratuito per il tuo account scadrà entro 48 ore. Il tuo account verrà bloccato. È necessario rinnovare il tuo account o i vostri dati saranno persi (foto, video, messaggi)…”. Al rigo successivo è riportato il link “Rinnovare l’account”: se si clicca si attivano costosi abbonamenti a pagamento sul proprio smartphone.

Non aprire mai queste mail. È bene non farsi ingannare da quanto scritto in queste mail evitando di aprirle perché contengono messaggi truffa.

Il messaggio pubblicato sulla pagina social della Polizia di Stato:

