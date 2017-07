Addio a Windows Phone: i Lumia vanno in pensione

Il mercato degli smartphone è spietato: molte marche hanno avuto problemi a ritagliarsi un posto di primo piano in un universo in cui Apple, Samsung e Huawei rappresentano il meglio del meglio. Il sistema operativo degli Iphone è in assoluto tra i più apprezzati, così come quelli che Android ha sviluppato per gli altri due brand. Tra le marche che più hanno sofferto la mancanza di un sistema operativo adeguato figura di certo Nokia: dopo il grande successo raccolto nei primi anni 2000 (il 3310 rimane ad oggi un vero e proprio unicum nella storia della telefonia mobile), la marca nord europea non ha tenuto il passo e l’introduzione di Windows Phone non ha di certo convinto la clientela.

I Lumia, infatti, non sono più prodotti e dalla Microsoft fanno sapere che il vecchio sistema operativo (arrivato oggi alla versione 8.1) non verrà più supportato a partire dall’11 Luglio 2017. Al suo posto arriverà Windows Mobile, vale a dire la versione mobile dell’attuale Windows 10: grazie a questo OS sui telefoni funzioneranno al meglio applicazioni pesanti quali Facebook e Skype.

Se avete un dispositivo con Windows 8.1, comunque, state tranquilli, i programmi continueranno a funzionare come hanno fatto fin’ora, semplicemente non verranno più aggiornati.

I dirigenti di casa Microsoft hanno comunque fatto sapere che non si sa fin quando verranno prodotti sistemi operativi per smartphone, poiché gli introiti sono lontani dall’essere anche solo soddisfacenti. Che sia dunque giunta la fine per tutti gli smart targati Microsoft? Solo il tempo ce lo dirà.

[fonti articolo: wired.it, ansa.it]

[foto: linformatique.org]