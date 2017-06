Addio al roaming in tutta l’UE a partire dal 15 Giugno

“Roam like at home”, con questo slogan l’Unione Europea sancisce in maniera definitiva la fine del roaming: a partire dal prossimo 15 Giungo, infatti, chiunque si trovi all’estero per un viaggio, non dovrà pagare alcun tipo di costo aggiuntivo durante la navigazione in internet, per inviare messaggi e per telefonare dal proprio smartphone.

Bisogna segnalare subito che, in realtà, molti gestori telefonici hanno già cominciato a rimuovere i costi: chiunque non si metta in riga con le normative vigenti entro la data prevista, invece, rischierà sanzioni salate.

La fine del roaming si calcola che costerà alle compagnie telefoniche qualcosa come 1 miliardo di euro; ciò nonostante la cosa non ha destato preoccupazioni sul mercato della telefonia e solo alcuni piccoli operatori hanno chiesto una proroga per potersi mettere in linea con le nuove leggi.

Riguardo alla paura che i prezzi possano lievitare una volta che il roaming sparirà, il vicepresidente della Commissione Andrus Ansip ha dichiarato:

“Esperti della Commissione, regolatori nazionali e associazioni di consumatori stanno controllando che le nuove regole siano rispettate. C’è qualche caso di operatori che hanno annunciato aumenti tariffari che potrebbero non essere compatibili con le regole, o che usano la fine del roaming per alzare i prezzi. Ma le regole dovranno essere applicate rigidamente, chi non le rispetta sarà penalizzato. Nessun operatore ha motivo di usare la fine del roaming come scusa per aumentare i prezzi”.

Il motto “roam like at home” varrà per tutti i paesi facenti parte dell’Unione europea e ad altri tre stati, vale a dire Norvegia, Liechtenstein e Islanda, mentre non varrà in zone quali Principato di Monaco, Svizzera o Andorra.

Insomma, per il prossimo viaggio avrete una preoccupazione in meno a cui pensare: potrete chiamare e navigare come se vi trovaste a casa!

[fonti articolo: lastampa.it, ilgiornale.it, corriere.it]

[foto: tuttoandroid.net]