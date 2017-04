Anche in Italia arriva Amazon Pay: ecco come funziona

Alla fine anche in Italia è arrivato Amazon Pay, il sistema studiato dal gigante del commercio online, per poter fronteggiare a testa alta Paypal e Apple Pay: grazie ad esso, stando a quanto dichiarato dal quartier generale a Seattle si potrà “ridurre il tempo impiegato per l’inserimento dei dettagli per lo shopping online e a eliminare il bisogno di ricordare tutte le proprie password”.

Se Paypal è stata la prima azienda a proporre un tipo di pagamento legato a un account, nel corso degli anni sono state molte le multinazionali che hanno seguito quest’esempio: tra esse figurano anche Google, Microsoft e Samsung; proprio per questa ragione ad Amazon hanno deciso di implementare questa gustosa novità, che solo lo scorso anno è stata utilizzata da qualcosa come 33 milioni di utenti.

Riguardo ad Amazon Pay, il GM Giulio Montemagno ha detto:

“Con l’aumentare dei clienti che scelgono di effettuare i propri acquisti online con dispositivi mobili e connessi crescono le aspettative in termini di velocità, comodità e sicurezza nel pagamento di prodotti e servizi. Consentendo ai clienti di pagare beni e servizi semplicemente con le informazioni del proprio account Amazon, Amazon Pay semplifica la finalizzazione del processo d’acquisto per chi fa shopping online e permette ai venditori di raggiungere i milioni di clienti Amazon nel mondo”.

Il funzionamento è decisamente intuitivo: una volta scelto l’articolo da acquistare, il titolare dell’account Amazon dovrà inserire i suoi dati -nome utente e password- così da completare la spesa, senza così dover fornire numeri di carte e conti.

Ne va da sé che questo tipo di pagamento risulta più semplice anche per l’utenza meno addentra all’e-commerce e, con ottime probabilità, anche qui in Italia Amazon Pay troverà terreno molto fertile.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, ansa.it, ilsole24ore.com]

[foto: magentocommerce.com]