Apple annuncia l’arrivo del nuovo iPhone X

Periodo di grandi novità in casa Apple: l’azienda di Cupertino dopo aver lanciato il nuovo sistema operativo iOS 11, si appresta a immettere sui mercati non solo l’iPhone8 (sia in versione classica che Plus), ma anche il nuovissimo iPhone X, modello creato per festeggiare il decennale dello smartphone più famoso del mondo.

Questo nuovo modello sarà ricco di gustosissime novità per tutti gli appassionati di tecnologia: si parte con uno schermo tutto nuovo, un AMOLED di provenienza Samsung, che dovrebbe assicurare immagina ancor più nitide e definite; al nuovo schermo si affiancano anche lenti nuove delle telecamere assieme a uno scanner per il riconoscimento facciale. Tale funzione sarà molto più “intelligente” rispetto a quella utilizzata su altri dispositivi (si veda il Samsung Galaxy S8), poiché riuscirà a riconoscere la stessa persona con e senza occhiali e riuscirà a distinguere volti reali da visi fotografati.

Per quanto concerne i colori, i neri saranno ottenuti spegnendo completamente i pixel, così da ottenere un colore più puro e pieno. Naturalmente si potranno girare video in 4K, ci saranno nuove funzioni per poter scattare foto migliori, grazie anche alla doppia fotocamera.

Da notare anche come l’IPhone X non sarà dotato di un tasto home: questo è stato rimpiazzato da una barra posta alla base dello schermo.

Il costo? Qui arrivano le note dolenti: secondo le prime indiscrezioni, infatti, il telefono non dovrebbe costare meno di 1000 dollari. Un vero e proprio salasso che in pochi possono affrontare.

[fonti articolo: it.blastingnews.com, lastampa.it, macitynet.it]

[foto: mirror.co.uk]