Apple: Problemi tecnici e bug riscontrati nel nuovo iOS 11

I possessori di iPhone e iPad hanno potuto tastare con mano le novità tecniche dei loro ultimi dispositivi mobile grazie alla potenza e alla capacità di calcolo di un sistema operativo come iOS 11. Non sono mancate, però, le segnalazioni e i problemi registrati dai possessori dei prodotti Apple che hanno lamentato alcune carenze del nuovo sistema operativo.

1. Batteria meno durevole

Innanzitutto sembra che la durata della prestazione di una batteria nei device Apple sia calata notevolmente. La ricerca è stata effettuata comparando i dispositivi iOS 10 con iOS 11 e, nel primo caso, l’autonomia è almeno il doppio rispetto a quella di ultima generazione.

2. Connessione lenta

Un altro dei problemi riscontrati è quello legato alla connessione, sia per Wifi o con Bluetooth, che risulta più macchinosa e lenta. Soprattutto per quanto concerne le impostazioni: per disattivare una connessione, infatti, bisogna passare al Centro Controllo del proprio dispositivo aumentando il numero dei passaggi per potersi scollegare.

3. 3D Touch meno reattivo e app non compatibili

Se queste prime due anomalie possono in qualche modo essere arginate armandosi di pazienza, discorso diverso è quello relativo al 3D Touch. Su iPhone 6, ad esempio, questa funzione appare molto macchinosa da usare, soprattutto il tasto Home, molto meno reattivo rispetto al passato. Ma iOS 11 non è compatibile con almeno duecentomila app rendendo quelle più vecchie inutilizzabili.

4. Caos con le mail

Il problema più rilevante resta quello delle e-mail. L’app apposita, infatti, non riesce a collegarsi istantaneamente con Office e Outlook rendendo l’interfaccia a tratti problematico. Questo è dovuto a un bug interno che la stessa Apple, in concomitanza con Microsoft (proprietaria del pacchetto Office) sta cercando di risolvere in tempi brevi e con una patch apposita. Questa anomalia riguarda tutti i dispositivi con sistema operativo iOS 11, quindi quelli di ultima generazione.

5. Ronzio durante le chiamate

Ma ci sono anche altri bug segnalati dall’utenza e che bisogna conoscere. Ci riferiamo a un fastidioso ronzio che i possessori di iPhone 8, ma anche quelli che hanno acquistato 8 Plus, registravano durante le loro chiamate e che, pare, sia stato risolto con un aggiornamento che Apple ha fatto sul suo nuovo sistema operativo.

Insomma, si tratta di piccoli problemi tecnici che in parte sono stati risolti. Con l’installazione di altre patch, Apple garantirà il corretto funzionamento dei suoi dispositivi mobile. Da un colosso del genere ci si sarebbe aspettata una maggiore attenzione nella fase di realizzazione dell’hardware e non dopo la commercializzazione. Il sistema operativo iOS 11 resta comunque all’avanguardia dal punto di vista tecnico e, di questo, i clienti non possono che gioirne.

[Foto: gottabemobile.com]