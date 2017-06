Arriva Hyperloop, il treno superveloce del futuro

Può un treno raggiungere l’eccezionale velocità di 1200 chilometri orari? Ancora no, ma presto accadrà e prima di quanto crediate. Sì perché Hyperloop, questo il nome del progetto, altro non è che un treno ad altissima velocità, che rivoluzionerà completamente il nostro modo di intendere i viaggi. Provate a chiudere gli occhi e a pensare per un momento a quanto sarebbe comodo percorrere la tratta Roma-Milano in appena 25 minuti, piuttosto che quella Sardegna-Corsica in non più di 60 secondi.

Nonostante l’idea sembri appartenere più all’ambito della fantascienza, la progettazione di questo tipo di mezzo di trasporto è già in fase avanzata: la velocità massima può essere raggiunta grazie alla levitazione magnetica. I test sono stati fatti nel deserto del Nevada, luogo in cui Hyperloop ha raggiunto la punta di 1126 chilometri orari, con un’accelerazione da 0 a 190 chilometri circa in un secondo.

Il suo debutto è previsto nel 2020 a Dubai: il mezzo verrà presentato in occasione dell’Expo ed è stato caldamente voluto dallo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan. A Dubai faranno seguito importanti centri europei: l’Olanda sta progettando una rete da 428 chilometri di lunghezza, la Polonia da 415 e la Germania da 1991 chilometri. Seguiranno Spagna, Marocco, Inghilterra, Estonia e Finlandia.

A dare vita al progetto è stato Elon Musk, un imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, che avrebbe preso spunto da un’idea di treno nata a fine dell’800.

Insomma, potete cominciare a dormire sonni tranquilli: se avete sempre avuto paura degli aerei, fra qualche anno potrete percorrere distanze lunghissime in pochissimo tempo, comodamente seduti sulla poltrona del treno più veloce del mondo.

[fonti articolo: corriere.it, lastampa.it, vesuviolive.it]

[foto: repubblica.it]