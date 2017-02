Come creare un sito web di successo: 4 dritte per non fallire

Scervellarsi su quali siano gli ingredienti che decretano il successo di un sito web o su quali tecnicismi non abbiamo seguito a dovere non sempre serve. Il più delle volte gli aspetti che pregiudicano la riuscita di un progetto sono quelli basilari, così scontati da essere sottovalutati. Vediamo insieme quelli più trascurati.

1. USABILITÀ

Il primo elemento capace di influenzare il successo di un sito web è legato al concetto di usabilità. Tutto quello che non provoca grandi sforzi cognitivi agli utenti, incide sulla creazione di siti coinvolgenti, fruibili e di successo.

Per Steve Krug, la prima legge sull’usabilità è, come suggerisce il titolo di un suo libro di successo, Don’t make me think, ovvero Non farmi pensare. “Per quanto umanamente possibile – spiega l’autore – quando guardo una pagina web essa dovrebbe essere autoevidente. Ovvia. Autoesplicita.

Perché è cosi importante non mettere gli utenti nella condizione di dover pensare? Perché – precisa Krug – parecchie persone dedicano molto meno tempo a guardare le pagine che abbiamo progettato di quello che ci piace pensare”. Rinunciamo quindi a tutti gli elementi di distrazione e rendiamo il sito navigabile in modo semplice e piacevole.

2. TEMPLATE

La scelta del template è tutt’altro che marginale. Da qui è possibile porre le basi del nostro sito per capire come verranno strutturati i contenuti e presentarli nel modo migliore. È il mezzo attraverso cui dare al sito un look gradevole e funzionale e farsi un’idea seppure sommaria del risultato finale.

È importante che qualsiasi elemento della pagina sia in linea con gli obiettivi definiti: ci sono per questo layout specifici per ogni tipo di business. Non lasciamoci tentare da template che hanno un design accattivante, ma che non rispecchiano il messaggio che intendiamo trasmettere.

Per una scelta con cognizione di causa, guardiamo quelli messi a disposizione da 1&1 MyWebsite: possiamo scegliere tra più di 100 template quello che soddisfa meglio le nostre esigenze, oltre ad avere la possibilità di personalizzare i dettagli che preferiamo.

Il sito tra l’altro ospita un magazine con tantissimi spunti utili per capire come migliorare le performance del nostro sito web e restare sempre aggiornati sulle ultime novità che emergono in rete.

3. CONTENUTI

I contenuti rivestono un ruolo fondamentale per attirare gli utenti e favorire l’indicizzazione nella SERP dei motori di ricerca. Per questo si parla con insistenza di contenuti di qualità, ovvero testi in grado di offrire informazioni utili ai lettori riuscendo a intrattenerli nello stesso tempo.

Esperti di storytelling non si diventa da un giorno all’altro, ma a volte basta seguire semplici consigli per iniziare a prendere la strada giusta.

Affidiamoci a un bravo copywriter per fare in modo che i testi siano ben scritti, integrati a dovere nel contesto in cui sono inseriti, non scopiazzati da altri siti o con informazioni poco rilevanti.

Gli utenti sono diventati molto esigenti, si accorgono subito se chi scrive non conosce la materia di cui sta parlando. I contenuti devono essere in grado di soddisfare il loro fabbisogno informativo: se trovano quello che cercano torneranno a trovarci.

4. ANALISI

Tantissimi siti web non riscuotono il successo sperato perché non è stata fatta alcuna analisi dei risultati o è stata fatta in modo superficiale. Tutto ciò che avviene su un sito web è misurabile: possiamo studiare il comportamento degli utenti, esaminare le pagine più apprezzate, capire come si muovono sul sito, da dove arriva il traffico.

In linea generale gli utenti possono arrivare sul sito tramite accesso diretto, ovvero in modo spontaneo perché lo conoscono; tramite motori di ricerca, in questo caso si parla di SEO, ovvero tutti quegli stratagemmi che rendono un sito ben voluto dai motori di ricerca; tramite siti esterni o social network.

Cerchiamo di capire da dove arriva il traffico, se c’è un motore di ricerca interno al sito guardiamo cosa cercano gli utenti. Dobbiamo analizzare il livello di gradimento dei contenuti per capire se stiamo facendo un buon lavoro. Misurare, misurare, misurare. Mai trascurare quest’aspetto se puntiamo a creare un sito web di successo.