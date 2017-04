Ecco chi sono i 10 youtuber più ricchi d’Italia

Chiunque voglia provare ad arricchirsi grazie ad Internet, sa che sfruttare una piattaforma famosa come Youtube è il modo più semplice per raggiungere tale obiettivo. La strada più rapida per acquisire fan e far salire il conteggio delle visualizzazioni è quella di darsi al gaming: vi state chiedendo a cosa ci stiamo riferendo? Alcuni ragazzi, provenienti da tutto il mondo, sono riusciti a diventare ricchissimi riprendendosi mentre sono intenti a giocare ai videogame.

Pewdiepie è stato uno dei precursori di questo tipo di “fama” e a lui hanno fatto seguito molti altri, alcuni dei quali italiani. Ma quali sono gli youtuber italiani più ricchi? Andiamo a scoprirlo:

10. MikeShowSha

MikeShowSha si piazza sul gradino più basso della top 10 italiana, con 563 mila euro ricavati grazie alle 262 milioni di visualizzazioni ricevute dal 2013 a oggi. Il ragazzo è uno dei gamer più famosi dello stivale.

9. Bstaaard

Bstaaard con dei guadagni stimati attorno ai 570 mila euro questo ragazzo, di cui non si conosce ancora oggi il nome, è uno youtuber famosissimo. Gli iscritti al suo canale, nato nel 2013, sono ben 837 mila. Ogni suo video ha un valore stimato di 275 euro.

8. Anima

All’ottavo posto si piazza il gamer Anima, nome d’arte di Sasha Burci. I suoi video sono stati visualizzati un totale di 335 milioni e 400 mila volte, risultato che l’ha portato a guadagnare la cifra ragguardevole di 746 mila euro. Non male per un 26enne, no?

7. theShow

Il duo comico dei theShow è il primo gruppo di youtuber non appartenenti al mondo dei videogame ad entrare in classifica. Alessandro e Alessio sono autori di esperimenti sociali di vario genere e grazie alla loro fama su Internet sono riusciti a partecipare anche al reality Pechino Express. Con quasi 400 milioni di visualizzazioni, i due hanno guadagnato ben 837 mila euro.

6. Marzia

La giovane vicentina è un vero prodigio con 7 milioni di iscritti, record tra gli italiani, 554 milioni di visualizzazioni e 1,5 milioni di euro guadagnati. Per di più se si uniscono i suoi incassi con quelli del fidanzato -il celeberrimo Pewdiepie- si arriva a un totale di 61 milioni di iscritti e 11 miliardi di visualizzazioni. E brava Marzia!

5. iPantellas

Si torna alla comicità con il due comico iPantellas. I due giovani di Varese, Jacopo e Daniel, sono tra gli youtuber in assoluto più famosi e longevi del panorama italiano, avendo cominciato nel 2009. Volete qualche numero per comprendere quanto in là siano arrivati i due? Le visualizzazioni dei video sono quasi 600 milioni, ci sono 1,2 milioni di utenti iscritti al loro canale e, insieme, hanno guadagnato 1,2 milioni di euro. Il tutto a 27 anni.

4. CiccioGamer89

Ritorniamo in territorio gamer con CiccioGamer89, che si piazza al 4° posto della classifica. In appena 5 anni, il romano ha guadagnato 1,1 milioni di euro in solitaria. Ad oggi può contare su uno stuolo di fan impressionante, visto che gli iscritti al suo canale sono1,8 milioni. Le visualizzazioni? Si avvicinano sempre più alle 600 milioni, per essere pignoli sono infatti 593 milioni 495 mila.

3. SurrealPower

Terzo gradino del podio tutto dedicato a SurrealPower, che con le sue 616 milioni di visualizzazioni video e 1,7 milioni di utenti iscritti si porta a casa 1,2 milioni di euro. La sua fonte di guadagno principale? Il gioco Minecraft!

2. St3pny

Con St3pny, stabile al 2° posto della classfica, i numeri subiscono una sferzata decisa verso l’alto: quasi 900 milioni sono le sue visualizzazioni, 2,3 milioni sono gli iscritti al suo canale e 1,7 milioni gli euro guadagnati in questi anni.

1. Favij

Il primo posto non poteva che essere suo: Favij rimane lo youtuber più di successo e più ricco d’Italia. Lorenzo dal 2012 è riuscito infatti a guadagnare qualcosa come 3 milioni di euro, può vantare 3,5 milioni di iscritti al suo canale e le visualizzazioni dei suoi video superano di gran lunga quelle di tutti gli altri, arrivando a toccare la vetta di 1,5 miliardi di click. No, non è un errore, 1,5 miliardi.

Insomma, se volete guadagnare qualcosa su Internet è bene che facciate un pensierino a seguire le orme di questi talentuosi ragazzi.

[fonte articolo: corriere.it]

[foto: aprireazienda.com]