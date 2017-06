Facebook sfida Netflix: pronta a trasmettere serie TV

Vedere la televisione, fino a qualche anno fa, era una di quelle azioni quotidiane che chiunque faceva. Eppure quei tempi sembrano già lontani: i ragazzi di oggi quasi non guardano più la TV. Il merito di questa “rivoluzione tecnologica”? Dei giganti dello streaming, da Netflix ad Amazon.

Lo streaming ha risolto molti problemi degli appassionati di serie e programmi: chiunque, oggi, può trovare con estrema facilità il telefilm o lo show che preferisce ed averlo disponibile 24 ore su 24, sette giorni alla settimana. Siete patiti di sport? Basta che vi facciate l’abbonamento ad Amazon ed ecco che avrete disponibili su Prime Video ore e ore di quasi tutti gli sport.

Amate le serie tv? Beh, allora potete tranquillamente ripiegare su Netflix: da entrambe le piattaforme, inoltre è possibile scaricare ciò che vedete e averlo sempre disponibile per la visione.

Anche Apple non è stata a guardare: a partire dal reality “Planet of the Apps”, l’azienda americana renderà disponibili, un po’ alla volta, nuovi contenuti da visualizzare quando più si preferisce.

In casa Facebook anche si preannunciano novità gustosissime: dall’acquisizione per i diritti di ritrasmissione delle partite di calcio e contenuti originali dedicati agli utenti più giovani, si prevede che saranno in molti ad utilizzare il servizio.

Insomma, basta solo che abbiate un abbonamento (che il più delle volte non costa caro) e una connessione ad internet e il gioco è fatto: forse è davvero arrivato il momento di spegnere la TV e vedere i vostri programmi preferiti in streaming.

[fonte articolo: corriere.it]

[foto: media.netflix.com]